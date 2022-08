Carfagna candidata in Campania e Puglia | «Difendiamo gli interessi del Sud | il rischio per l?Italia sono gli estremisti»

vannyj93 : @mara_carfagna @CarloCalenda @azione Insomma candidata anche al cesso di casa mia????? - RenatoFoiani : @mara_carfagna @CarloCalenda @azione Ma quanto è brava la Mara voltagabbana speravo che non venisse eletta ma cand… - robfior83 : @mara_carfagna @CarloCalenda @azione Secondo me sarai candidata ai fornelli o al salotto di casa tua perché gli ita… - FontiMariella : @mara_carfagna @CarloCalenda @azione Non ti voterei MAI, neanche se tu fossi l unica candidata a livello interstell… - FedeFraschetti : @mara_carfagna @CarloCalenda @azione Candidata ovunque : ‘ndo cojo cojo…come si dice a Roma -

Oltre alla forte presenza come quadruplicealla Camera die, appunto, a quella di Bellanova (che guidano il 'fronte' femminile del centro insieme a Gelmini, Maria Elena Boschi e a ...in Campania e Puglia: 'Difendiamo gli interessi del Sud, il rischio per l'Italia sono gli estremisti' A parte questi casi, però, e qualche rinuncia di peso (come quella di ...Intervistata dal Messaggero, Mara Carfagna si dichiara soddisfatta per le candidature presentate dal Terzo polo. “Sarà una bella battaglia per il Sud e sono sicura che Azione—Italia Viva avrà soddisfa ...La dead line è fissata alle 20 di questa sera, lunedì 22 agosto. Entro quell'ora i partiti devono aver depositato l'elenco definitivo delle liste dei candidati in corsa per ...