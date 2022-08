Cardiopatie congenite, il Bambino Gesù capofila in Europa per una nuova tecnologia (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una bioprotesi di valvola polmonare autoespandibile in grado di adattarsi più efficacemente all’anatomia di bambini e ragazzi con Cardiopatie congenite: è il sistema innovativo offerto dalla tecnologia nel settore delle procedure trans-catetere, quelle che permettono di evitare un intervento chirurgico a cuore aperto. La nuova protesi, che ha ricevuto l’autorizzazione CE nel maggio di quest’anno, è già una realtà nell’Unità di Cardiologia interventistica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, diretta da Gianfranco Butera, che l’ha utilizzata con successo per due ragazzi di 15 e 19 anni. La valvola polmonare è una delle quattro valvole cardiache: posta tra il ventricolo destro e l’arteria polmonare, ha il compito di assicurare che il sangue proceda in modo regolare, ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Una bioprotesi di valvola polmonare autoespandibile in grado di adattarsi più efficacemente all’anatomia di bambini e ragazzi con: è il sistema innovativo offerto dallanel settore delle procedure trans-catetere, quelle che permettono di evitare un intervento chirurgico a cuore aperto. Laprotesi, che ha ricevuto l’autorizzazione CE nel maggio di quest’anno, è già una realtà nell’Unità di Cardiologia interventistica dell’Ospedale Pediatrico, diretta da Gianfranco Butera, che l’ha utilizzata con successo per due ragazzi di 15 e 19 anni. La valvola polmonare è una delle quattro valvole cardiache: posta tra il ventricolo destro e l’arteria polmonare, ha il compito di assicurare che il sangue proceda in modo regolare, ...

ZerounoTv : Cardiopatie congenite, il Bambino Gesù capofila in Europa per una nuova tecnologia - NicolettaCocco : RT @insalutenews: Cardiopatie congenite, nuova tecnologia per le protesi valvolari polmonari al Bambino Gesù - - DalilaBeatrice : L’ospedale pediatrico della Santa Sede è capofila europeo nell’uso di protesi valvolari polmonari autoespandibili v… - Italpress : Cardiopatie congenite, il Bambino Gesù capofila in Europa per una nuova tecnologia - Italpress : Cardiopatie congenite, il Bambino Gesù capofila in Europa per una nuova tecnologia -