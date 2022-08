Caravella Portoghese | le vere origini della medusa che terrorizza i bagnanti

EliTredici : @Curenna Caravella portoghese il mio incubo!!! - Curenna : Estate 2022: caravella portoghese e ballerina finlandese - PorcodelMolente : Catania, donna punta da una medusa killer: si tratta della rara Caravella Portoghese - Hydroptere : @NinaRicci_us @viws4u non prima di essere toccata da una Caravella Portoghese (Physalia) -

Indice dei contenuti Ecco quale rischio si potrebbe correre su alcune spiagge italiane Allertasulle spiagge italiane Quanto è velenosa Cosa fare se si viene punti dalla ...Un tempo rara, la temutissimaè sempre più presente nei nostri Mari. Ecco cosa fare se i suoi tentacoli ci ...Avvistata in Liguria e in Sardegna, la caravella portoghese è pericolosa, la sua puntura è letale quanto la lunghezza dei suoi tentacoli ...In Ucraina continuano a esplodere bombe, anche nei luoghi di vacanza: esplode una mina che fa sollevare l'acqua, come mostrano le immagini: sulla spiaggia sono accampate alcune persone per trascorrer ...