Cara Meloni, l'unica devianza da combattere è l'ignoranza (Di martedì 23 agosto 2022) Una plateale gaffe dietro l’altra per la leader di Fratelli d’Italia. Dopo aver rilanciato il video di uno stupro nel tentativo di sfruttarlo per la propria... Leggi su europa.today (Di martedì 23 agosto 2022) Una plateale gaffe dietro l’altra per la leader di Fratelli d’Italia. Dopo aver rilanciato il video di uno stupro nel tentativo di sfruttarlo per la propria...

l_mirea : RT @dDinoPirri: Cara Giorgia Meloni, quelle cose a cui hai detto di far riferimento non sono devianze, ma malattie. Quelle persone a cui ha… - Alfio78398122 : Cara meloni, il rdc ha dato vita a tantissime persone povere come me . voi che state bene economicamente, date tu… - ClaudioFacchin5 : RT @janavel7: Giorgia ha fatto un paio di tuffi nel guano. Se fa così da premier c'è da aver paura. Una 21enne romana: “Cara Giorgia Meloni… - Donatel77002446 : RT @capasso_mike: @dDinoPirri A me sembra che lei calpesti la dignità di chiunque pur di apparire, come il video dello stupro, e 'cara' la… - Donatel77002446 : RT @dDinoPirri: Cara Giorgia Meloni, quelle cose a cui hai detto di far riferimento non sono devianze, ma malattie. Quelle persone a cui ha… -