Calenda difende l’agenda Draghi ma candida in Campana la prof filo Putin e “orsiniana” Stefania Modestino D’Angelo (Di martedì 23 agosto 2022) Calenda difende l’agenda Draghi ma candida in Campania la prof filo Putin e “orsiniana” Stefania Modestino D’Angelo scatenando polemiche. Ancora un passo falso per Carlo Calenda. Dopo la strenua difesa di una maggioranza Ursula senza il Movimento 5 Stelle, pare che la reale volontà del fondatore di Azione di difendere concretamente l’agenza Draghi stia cominciando a vacillare. Il dubbio sorge spontaneo esaminando i profili social della capolista al Senato a Caserta di Stefania Modestino D’Angelo, professoressa candidata proprio dal ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 agosto 2022)main Campania lae “scatenando polemiche. Ancora un passo falso per Carlo. Dopo la strenua difesa di una maggioranza Ursula senza il Movimento 5 Stelle, pare che la reale volontà del fondatore di Azione dire concretamente l’agenzastia cominciando a vacillare. Il dubbio sorge spontaneo esaminando iili social della capolista al Senato a Caserta diessoressata proprio dal ...

