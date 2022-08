Calciomercato Milan – Tanganga, la strategia rossonera è chiara. I dettagli (Di martedì 23 agosto 2022) Japhet Tanganga, difensore classe 1999 del Tottenham, è l'obiettivo di mercato del Milan. La strategia rossonera è chiara Leggi su pianetamilan (Di martedì 23 agosto 2022) Japhet, difensore classe 1999 del Tottenham, è l'obiettivo di mercato del. La

TMit_news : #Milan a un passo dall'acquisizione di Jan-Carlo #Simic, uno dei migliori difensori ???? visti all'ultimo Europeo U17… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan a caccia dell'accordo con #Tanganga - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Avanza #Onana del @girondins: i dettagli - oscarvalle1984 : RT @lucabianchin7: Il Nottingham Forest ha fatto un'offerta al Tottenham per #Tanganga, primo obiettivo del Milan come centrale. Offerta ri… - Lore2261984 : RT @lucabianchin7: Il Nottingham Forest ha fatto un'offerta al Tottenham per #Tanganga, primo obiettivo del Milan come centrale. Offerta ri… -