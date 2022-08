Calciomercato | Milan Stampa GB | Chelsea vuole Rafael Leao

cmdotcom : Il #Milan sbanda alla prima curva: due punti persi con l'#Atalanta e un gioco che sembra smarrito - TMit_news : #Milan a un passo dall'acquisizione di Jan-Carlo #Simic, uno dei migliori difensori ???? visti all'ultimo Europeo U17… - DiMarzio : .@acmilan, situazione centrocampo. Distanza tra club per #Onyedika, piacciono #Onana del @girondins e #Vranckx del… - SiiocaMilan : RT @TMit_news: #Milan a un passo dall'acquisizione di Jan-Carlo #Simic, uno dei migliori difensori ???? visti all'ultimo Europeo U17. #TMmer… - AndreaPropato : RT @TMit_news: #Milan a un passo dall'acquisizione di Jan-Carlo #Simic, uno dei migliori difensori ???? visti all'ultimo Europeo U17. #TMmer… -

Il Milanista

Il Chelsea sarebbe pronto a portare subito l'attaccante in Premier League e Leao gradirebbe la destinazione, ma illo lascerebbe partire solo di fronte al pagamento della clausola rescissoria ...... più l'allenatore, della 2a giornata di Serie A, secondo i voti degli inviati di.com .Fiorentina (Pazienza) Napoli - Monza (Annunziata) Bologna - Verona (De Cupertinis) Atalanta -... Calciomercato Milan, Pellegatti scatenato: “Altri tre colpi in arrivo!” | News Per lasciar partire il portoghese il club rossonero chiede la clausola da 150 milioni di euro LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Chelsea ...Gianluca Di Marzio, dagli studi di Sky Sport, spiega che il Milan sta lavorando per Jean Onana da nuovo centrocampista: “Il Milan avanza per Onana, centrocampista classe 2000 del Bordeaux che stasera ...