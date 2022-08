Calciomercato Milan, potrebbe sfumare l’obiettivo in difesa: offerta da un club inglese (Di martedì 23 agosto 2022) Arrivano notizie scoraggianti sul fronte Tanganga–Milan. Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul suo account ufficiale Twitter, il Nottingham Forest ha presentato un’offerta ufficiale al Tottenham per il difensore centrale. Sul piatto un’offerta da 20 milioni di pound (circa 23 milioni di euro). La squadra di Conte e Paratici si riterrebbe soddisfatta ed è vicino l’accordo tra le parti. Manca, però, l’accordo con Tanganga che vuole solo il Milan e aspetterà i rossoneri. Rossoneri che dovranno, giocoforza, rivedere la strategia per arrivare al classe ’99. Tanganga Milan Nottingham Forrest I piani di Maldini sarebbero quelli di arrivare al più presto ad un accordo col giocatore sull’ingaggio per poi presentarsi dai dirigenti del Tottenham forti della volontà del difensore. Attualmente, il ... Leggi su rompipallone (Di martedì 23 agosto 2022) Arrivano notizie scoraggianti sul fronte Tanganga–. Secondo quanto riportato da Daniele Longo sul suo account ufficiale Twitter, il Nottingham Forest ha presentato un’ufficiale al Tottenham per il difensore centrale. Sul piatto un’da 20 milioni di pound (circa 23 milioni di euro). La squadra di Conte e Paratici si riterrebbe soddisfatta ed è vicino l’accordo tra le parti. Manca, però, l’accordo con Tanganga che vuole solo ile aspetterà i rossoneri. Rossoneri che dovranno, giocoforza, rivedere la strategia per arrivare al classe ’99. TangangaNottingham Forrest I piani di Maldini sarebbero quelli di arrivare al più presto ad un accordo col giocatore sull’ingaggio per poi presentarsi dai dirigenti del Tottenham forti della volontà del difensore. Attualmente, il ...

