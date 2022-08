Calciomercato Lazio, per la fascia sinistra si valutano due terzini dalla Premier! (Di martedì 23 agosto 2022) La Lazio di Maurizio Sarri ha cominciato questa nuova stagione con qualche punto interrogativo dovuto a qualche acquisto non proprio conosciutissimo, insieme a qualcun altro, come Alessio Romagnoli, che può vantarsi di essere campione d’Italia in carica ed aver vestito la fascia di capitano del Milan per lungo tempo. Ma il Calciomercato biancoceleste non finisce qui. Marcos Alonso LazioLa priorità al momento per il tecnico toscano ex Napoli, Juventus e Chelsea sarebbe quella di avere un terzino sinistro di spinta e qualità, possibilmente che possa avere dalla sua un curriculum di tutto rispetto. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, i nomi sul taccuino di Tare al momento sarebbero due: uno è Reguilon, il quale non sembra più rientrare nei piani di Conte al Tottenham, l’altro invece è Marcos ... Leggi su rompipallone (Di martedì 23 agosto 2022) Ladi Maurizio Sarri ha cominciato questa nuova stagione con qualche punto interrogativo dovuto a qualche acquisto non proprio conosciutissimo, insieme a qualcun altro, come Alessio Romagnoli, che può vantarsi di essere campione d’Italia in carica ed aver vestito ladi capitano del Milan per lungo tempo. Ma ilbiancoceleste non finisce qui. Marcos AlonsoLa priorità al momento per il tecnico toscano ex Napoli, Juventus e Chelsea sarebbe quella di avere un terzino sinistro di spinta e qualità, possibilmente che possa averesua un curriculum di tutto rispetto. Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo, i nomi sul taccuino di Tare al momento sarebbero due: uno è Reguilon, il quale non sembra più rientrare nei piani di Conte al Tottenham, l’altro invece è Marcos ...

