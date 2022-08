Calcio: Ten Hag, 'Casemiro sarà il cemento che terrà unito il centrocampo' (Di martedì 23 agosto 2022) Manchester, 23 ago. -(Adnkronos) - "sarà il cemento che servirà a tenere unito il centrocampo". L'allenatore del Manchester United Erik Ten Hag si esprime così in merito a Casemiro, nuovo acquisto dei Red Devils. "Ha vinto tanti trofei in carriera, sa come fare -aggiunge il tecnico olandese alla tv ufficiale del Manchester United-. E adesso abbiamo più giocatori che hanno già in carriera tanti titoli ed è importante avere delle guide per la squadra perché loro sanno come si vincono le partite. Abbiamo fatto un passo in avanti". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Manchester, 23 ago. -(Adnkronos) - "ilche servirà a tenereil". L'allenatore del Manchester United Erik Ten Hag si esprime così in merito a, nuovo acquisto dei Red Devils. "Ha vinto tanti trofei in carriera, sa come fare -aggiunge il tecnico olandese alla tv ufficiale del Manchester United-. E adesso abbiamo più giocatori che hanno già in carriera tanti titoli ed è importante avere delle guide per la squadra perché loro sanno come si vincono le partite. Abbiamo fatto un passo in avanti".

