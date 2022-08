Calcio | Arrigo Sacchi riceve il premio del presidente Uefa

(Di martedì 23 agosto 2022) Nyon, 23 ago. - (Adnkronos) - Ildell'Aleksander Ceferin ha reso omaggio a uno dei più grandi allenatori didi tutti i tempi,, scegliendolo come vincitore deldel2022. "Questoriconosce l'eccellenza professionale e onora l'eredità lasciata al gioco delda individui eccezionali -ha affermato Ceferin-. Pochissimi hanno rimodellato la filosofia del gioco nel modo in cui è riuscito a farlo. Ilpuò essere distinto in due epoche diverse: pre e post. Le infinite innovazioni tattiche che ha introdotto sono oggi le basi di qualsiasi manuale del ...

sportli26181512 : 'Gioco soprannaturale, esiste un pre e un post Sacchi'. L'Uefa celebra Arrigo: 'Gioco soprannaturale, esiste un pre… - globalistIT : - ilfoglio_it : “L’attimo più bello è stata la mia carriera”. L'ex ct Arrigo Sacchi racconta la sua vita come si racconta una favo… - zazoomblog : Arrigo Sacchi: “Il calcio come il paese: troppa tattica poca strategia. E io voto Cav.” - # Arrigo #Sacchi: #calcio… - memethegoat : RT @Gazzetta_it: Arrigo Sacchi analizza #AtalantaMilan 'Leao svogliato, bisogna lavorarci. Ma che bravo De Ketelaere' -

Aggiungendo come "pochissimi hanno rimodellato la filosofia del gioco nel modo in cui è riuscito a farloSacchi. Ilpuò essere osservato in due epoche diverse: pre e post Sacchi. Le ...- Advertisement - Come dicevaSacchi, il più rivoluzionario tra gli allenatori di, quando gli si rimproverava di essere stato un calciatore mediocre, "non mi risulta che per essere un ...Nyon, 23 ago. – (Adnkronos) – Il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha reso omaggio a uno dei più grandi allenatori di calcio di tutti i tempi, Arrigo Sacchi, scegliendolo come vincitore del Prem ...Aleksander Ceferin elogia le "infinite innovazioni tattiche" portate da Arrigo Sacchi che hanno contribuito a "rimodellare la filosofia del calcio".