Cagliari | Mancosu si presenta | “Ho sperato tante volte di tornare”

Il neo arrivato in casa Cagliari, Marco Mancosu, ha parlato ai media per la sua presentazione. Ecco le sue parole: "Dormire dopo domenica è stato difficile, come lo era stato nei giorni precedenti. Del gol ricordo poco, ho preso una bella botta dal portiere ed ero a terra dolorante. Quando ho capito di aver segnato sono andato sotto la curva, lo sognavo da troppo per non farlo. Mi sono goduto il momento, ben vengano queste emozioni. Ho sperato tante volte di tornare a Cagliari, ora è realtà. Varcare la soglia di Asseminello è stato bellissimo, ritrovare tanti volti conosciuti. Il centro sportivo è migliorato tantissimo e questo mi fa piacere. Fino a qualche giorno fa seguivo la squadra da tifoso, ora anche io ne faccio parte e sono pronto a dare il mio contributo."

