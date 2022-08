Busnago, 27enne accoltella un ragazzino di 15 anni al centro commerciale per uno sguardo di troppo (Di martedì 23 agosto 2022) Un 15enne è stato aggredito a coltellate e ora riversa in gravi condizioni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Gerardo di Monza. È accaduto nel milanese, a Busnago, all'esterno di un ... Leggi su globalist (Di martedì 23 agosto 2022) Un 15enne è stato aggredito a coltellate e ora riversa in gravi condizioni, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Gerardo di Monza. È accaduto nel milanese, a, all'esterno di un ...

