Brasile, si accende la campagna elettorale, Lula: rischio che Bolsonaro non riconosca la sconfitta. Lotterò contro deforestazione (Di martedì 23 agosto 2022) In Brasile si accende la campagna elettorale in vista delle elezioni del prossimo 2 di ottobre. Favoriti il presidente uscente Bolsonaro e l'ex presidente Lula che ha guidato il paese dal 2003 al 2010. Leggi su tg.la7 (Di martedì 23 agosto 2022) Insilain vista delle elezioni del prossimo 2 di ottobre. Favoriti il presidente uscentee l'ex presidenteche ha guidato il paese dal 2003 al 2010.

