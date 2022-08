Borsa: Milano svetta in un'Europa incerta, euro sui minimi (Di martedì 23 agosto 2022) Piazza Affari indossa la maglia rosa in un'europa incerta, sui cui listini pesano i timori per una recessione alimentata dalla corsa dei prezzi dell'energia. L'euro resta debole sul dollaro, vicino ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Piazza Affari indossa la maglia rosa in un', sui cui listini pesano i timori per una recessione alimentata dalla corsa dei prezzi dell'energia. L'resta debole sul dollaro, vicino ai ...

fisco24_info : Borsa: Milano svetta in un'Europa incerta, euro sui minimi: Energia corre con petrolio, frena il gas. Bene Tenaris,… - T_Zanini : RT @durezzadelviver: peli di cinghiale romano DOC. Immaginiamo che la Pippox S.p.A. sia quotata in borsa a Milano nel segmento delle medie… - radioromait : Borsa oggi 23 agosto 2022: Piazza Affari Milano come stanno andando le azioni, titoli, Europa - notiziariofinan : Rimbalza Tim, bene Eni e Bper. Giù utility e titoli della salute - notiziariofinan : L'indice Ftse Mib scende a 22.069 punti -