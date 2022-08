Borsa: Europa debole, tiene Milano. Gas giù, corre petrolio (Di martedì 23 agosto 2022) Le Borse europee arrivano a metà seduta con gli indici in rosso, in un clima che continua ad essere di apprensione per la tenuta dell'economia del Vecchio Continente, messa sotto pressione dalla corsa ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Le Borse europee arrivano a metà seduta con gli indici in rosso, in un clima che continua ad essere di apprensione per la tenuta dell'economia del Vecchio Continente, messa sotto pressione dalla corsa ...

