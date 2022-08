Borna Sosa-Atalanta, ora serve abbassare il prezzo. La situazione (Di martedì 23 agosto 2022) I nerazzurri sono alla ricerca di un vero e proprio esterno sinistro, e Borna Sosa è il profilo ritenuto ideale dall’Atalanta Atalanta ancora a pieno regime sul mercato. Se da una parte si sta cercando di trovare un centravanti puro, dall’altra i nerazzurri vogliono trovare l’esterno sinistro ideale per il gioco di Gasperini: scelta ricaduta su Borna Sosa dello Stoccarda. A che punto sta la trattativa? Attualmente risulta che il ragazzo abbia già l’accordo con l’Atalanta, ma adesso servirà trattare sul prezzo del cartellino. I tedeschi vogliono 20 milioni di euro che i nerazzurri non sono intenzionati a spendere, cercando di arrivare almeno a 15 milioni. C’è ottimismo, ma occorrerà affrettare i tempi visto che il mercato chiuderà tra pochi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) I nerazzurri sono alla ricerca di un vero e proprio esterno sinistro, eè il profilo ritenuto ideale dall’ancora a pieno regime sul mercato. Se da una parte si sta cercando di trovare un centravanti puro, dall’altra i nerazzurri vogliono trovare l’esterno sinistro ideale per il gioco di Gasperini: scelta ricaduta sudello Stoccarda. A che punto sta la trattativa? Attualmente risulta che il ragazzo abbia già l’accordo con l’, ma adesso servirà trattare suldel cartellino. I tedeschi vogliono 20 milioni di euro che i nerazzurri non sono intenzionati a spendere, cercando di arrivare almeno a 15 milioni. C’è ottimismo, ma occorrerà affrettare i tempi visto che il mercato chiuderà tra pochi ...

Delu90Inter : @lunastark81 Se ne parla da almeno 3/4 anni di Borna Sosa, anche in chiave Inter. Ultimamente, se non ricordo male,… - ProfidiAndrea : ?? #Atalanta, Sky: 'Offerta per un vero gioiello in attacco'' 'Trattativa in corso per Rasmus #Hojlund, attaccante… - infoitsport : Mercato Atalanta, piace Borna Sosa. Terzino sinistro dello Stoccarda - CalcioPillole : Mercato #Atalanta, piace Borna Sosa. Terzino sinistro dello Stoccarda. Costa 20 milioni di euro. - ParliamoDiNews : Atalanta, piace Borna Sosa dello Stoccarda. Le news di calciomercato #atalanta #piace #borna #sosa #stoccarda #news… -