Bologna, turista finlandese stuprata in centro: arrestato un 22enne (Di martedì 23 agosto 2022) commenta Dopo Piacenza, un nuovo caso di stupro avvenuto in centro, questa volta a Bologna . Un giovane di origine marocchina, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia, con l'accusa di ...

