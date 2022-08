Bologna, Schouten rinnova fino al 2026 (Di martedì 23 agosto 2022) Jerdy Schouten rinnova con il Bologna, trovato il prolungamento di contratto fino al 2026 per uno degli incedibili di Mihajlovic Dopo l’ottima prova di domenica arriva anche il rinnovo per Jerdy Schouten. Il centrocampista, uno degli incedibili per mister Mihajlovic, rinnova con i felsinei fino al 2026. Di seguito il comunicato del club. ? Prolungamento del contratto per #Schouten #ForzaBFC #WeAreOne— Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 23, 2022 «Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jerdy Schouten per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2026». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) Jerdycon il, trovato il prolungamento di contrattoalper uno degli incedibili di Mihajlovic Dopo l’ottima prova di domenica arriva anche il rinnovo per Jerdy. Il centrocampista, uno degli incedibili per mister Mihajlovic,con i felsineial. Di seguito il comunicato del club. ? Prolungamento del contratto per ##ForzaBFC #WeAreOne—Fc 1909 (@BfcOfficialPage) August 23, 2022 «IlFc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Jerdyper il prolungamento del contrattoal 30 giugno». L'articolo proviene da ...

