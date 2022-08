Bologna, agente Barrow: «Non siamo contenti, le pretese del club lo bloccano» (Di martedì 23 agosto 2022) L’agente di Barrow ha parlato della situazione dell’attaccante gambiano, bloccato in rossoblù dalle richieste del Bologna Luigi Sorrentino, agente di Musa Barrow, a Il Resto del Carlino ha parlato della situazione dell’attaccante gambiano, bloccato in rossoblù dalle alte richieste del Bologna. LE PAROLE – «Resta al Bologna al 100%? Forse. Di certo non siamo contenti. Lo vuole il Torino, è richiesto anche da Nizza e Fulham, ma le pretese del Bologna bloccano l’uscita. Il club chiede 16 milioni e mi chiedo come si possa chiedere una cifra tale per un ragazzo che neppure gioca?». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 agosto 2022) L’diha parlato della situazione dell’attaccante gambiano, bloccato in rossoblù dalle richieste delLuigi Sorrentino,di Musa, a Il Resto del Carlino ha parlato della situazione dell’attaccante gambiano, bloccato in rossoblù dalle alte richieste del. LE PAROLE – «Resta alal 100%? Forse. Di certo non. Lo vuole il Torino, è richiesto anche da Nizza e Fulham, ma ledell’uscita. Ilchiede 16 milioni e mi chiedo come si possa chiedere una cifra tale per un ragazzo che neppure gioca?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

