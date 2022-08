Blanco e Martina Valdes innamorati in Sardegna, le foto social (Di martedì 23 agosto 2022) Da quando hanno iniziato a frequentarsi il cantante e la ballerina sono inseparabili. Ora, come dimostrano gli scatti postati su Instagram da lei, i due si stanno godendo una romantica vacanza a Porto Cervo, tra baci in mezzo al mare e corse in moto d'acqua Leggi su vanityfair (Di martedì 23 agosto 2022) Da quando hanno iniziato a frequentarsi il cantante e la ballerina sono inseparabili. Ora, come dimostrano gli scatti postati su Instagram da lei, i due si stanno godendo una romantica vacanza a Porto Cervo, tra baci in mezzo al mare e corse in moto d'acqua

nudoconibrividi : io voglio proprio bene a martina e a blanco - Giuliamas_ : Ma #Blanco che si è fatto lo stesso tatuaggio di Martina? ?? - anankeanomalos : Comunque a me Martina e Blanco piacciono un botto insieme - florentflorenc1 : RT @florentflorenc1: Martina Stoessel, Jorge Blanco - Nuestro Camino (from 'Violetta') (Sing-... - florentflorenc1 : Martina Stoessel, Jorge Blanco - Nuestro Camino (from 'Violetta') (Sing-... -