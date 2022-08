Blanco e Martina Valdes in Sardegna, le foto della vacanza romantica a Porto Cervo (Di martedì 23 agosto 2022) Nessuno scatto rubato né scoop sensazionali: le foto che immortalano Blanco e Martina Valdes in Sardegna sono opera dei diretti interessati. Blanco e Martina Valdes in Sardegna Il 12 agosto Blanco si è esibito a Olbia in occasione del Blu Celeste Tour in occasione del Red Valley Festival. Dopo la data la coppia si è concessa qualche giorno di vacanza documentando la loro gita a Porto Cervo con scatti in bianco e nero. I due si baciano su una barca per poi sfrecciare felici a bordo di una moto d’acqua. “Amore bello”, commenta Blanco sotto il post di Martina Valdes sommerso dalle attestazioni di stima dei ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Nessuno scatto rubato né scoop sensazionali: leche immortalanoinsono opera dei diretti interessati.inIl 12 agostosi è esibito a Olbia in occasione del Blu Celeste Tour in occasione del Red Valley Festival. Dopo la data la coppia si è concessa qualche giorno didocumentando la loro gita acon scatti in bianco e nero. I due si baciano su una barca per poi sfrecciare felici a bordo di una moto d’acqua. “Amore bello”, commentasotto il post disommerso dalle attestazioni di stima dei ...

Cosmopolitan_IT : Il cantante di 'Nostalgia' ha passato gli ultimi mesi in tour e ora si concede un po' di relax - nudoconibrividi : io voglio proprio bene a martina e a blanco - Giuliamas_ : Ma #Blanco che si è fatto lo stesso tatuaggio di Martina? ?? - anankeanomalos : Comunque a me Martina e Blanco piacciono un botto insieme - florentflorenc1 : RT @florentflorenc1: Martina Stoessel, Jorge Blanco - Nuestro Camino (from 'Violetta') (Sing-... -