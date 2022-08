(Di martedì 23 agosto 2022) Le date. Ultimi concerti al Creberg Teatro che sarà smantellato per far posto al Palazzetto dello Sport. Al «Druso» di Ranica la chitarra hard di Ana Popovic.

Organizzato come una grande festa live sul palco con ospiti grandi artisti tra cui Marco, Stefano D'Orazio, Fio Zanotti, Luca Carboni, Gigi D'Alessio, Mario, Enrico Ruggeri, Maurizio ... Biondi, Masini e Pfm scaldano le voci per l'autunno in città - Tutti gli appuntamenti musicali a Bergamo Le date. Ultimi concerti al Creberg Teatro che sarà smantellato per far posto al Palazzetto dello Sport. Al «Druso» di Ranica la chitarra hard di Ana Popovic. Mentre Jovanotti continua a litigare con ...