Berlusconi, Calenda & C. Il grande bluff del nucleare pulito. Che non ci salverà dal caro-bollette (Di martedì 23 agosto 2022) Sulla spinta della crisi energetica il refrain è per gran parte delle coalizioni in campo per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre, sempre lo stesso: bisogna investire sul nucleare. Basta d’altronde leggere i programmi dei vari partiti per capire di cosa parliamo. “Ricorso alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione senza veti e preconcetti, valutando anche il ricorso al nucleare pulito e sicuro”, si legge nel manifesto elettorale del centrodestra. Ancora più corposo quanto scrive Carlo Calenda e la sua coalizione del Terzo polo, per cui “l’obiettivo ‘emissioni zero’ al 2050 passa da una forte elettrificazione degli usi di energia, con un fabbisogno elettrico tra il doppio e il triplo dell’attuale. Per questo è necessario utilizzare il giusto mix di generazione, che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 agosto 2022) Sulla spinta della crisi energetica il refrain è per gran parte delle coalizioni in campo per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre, sempre lo stesso: bisogna investire sul. Basta d’altronde leggere i programmi dei vari partiti per capire di cosa parliamo. “Ricorso alla produzione energetica attraverso la creazione di impianti di ultima generazione senza veti e preconcetti, valutando anche il ricorso ale sicuro”, si legge nel manifesto elettorale del centrodestra. Ancora più corposo quanto scrive Carloe la sua coalizione del Terzo polo, per cui “l’obiettivo ‘emissioni zero’ al 2050 passa da una forte elettrificazione degli usi di energia, con un fabbisogno elettrico tra il doppio e il triplo dell’attuale. Per questo è necessario utilizzare il giusto mix di generazione, che ...

