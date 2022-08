Benfica-Dinamo Kiev stasera in tv: orario e diretta streaming Playoff Champions League 2022/2023 (Di martedì 23 agosto 2022) Il programma, con gli orari e la diretta streaming di Benfica-Dinamo Kiev, match valido per gli spareggi di qualificazione alla Champions League 2022/23. La formazione portoghese è a un passo dalla qualificazione alla fase a gironi dopo il 2-0 dell’andata deciso dalle reti di Gilberto e Ramos. Fischio d’inizio questa sera, martedì 23 agosto, alle ore 21. La partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Italia 1 e in diretta streaming gratuita su Mediaset Play. Anche Sky garantirà la diretta del match su Sky Sport Hd (canale 252). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Il programma, con gli orari e ladi, match valido per gli spareggi di qualificazione alla/23. La formazione portoghese è a un passo dalla qualificazione alla fase a gironi dopo il 2-0 dell’andata deciso dalle reti di Gilberto e Ramos. Fischio d’inizio questa sera, martedì 23 agosto, alle ore 21. La partita verrà trasmessa intv in chiaro da Mediaset su Italia 1 e ingratuita su Mediaset Play. Anche Sky garantirà ladel match su Sky Sport Hd (canale 252). SportFace.

