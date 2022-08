Belen incinta | notizia bomba ! Arriva il fratello per Santiago

(Di martedì 23 agosto 2022) Stefano De Martino eRodriguez sono tornati insieme ormai da un po’ di mesi. La loro storia d’amore ha avuto numerosi alti e basi ma adesso sembra che i due abbiano trovato la via della felicità. Oramostra delle curve sospette. Èdi De Martino” grida il gossip. L’incredibile storia d’amore tra Stefano De Martino eRodriguez ha tenuto banco sul gossip italiano per oltre dieci anni. L’amore tra il ballerino e la conduttrice è iniziato nel 2012 accompagnato da numerose polemiche dopo che i due avevano lasciato i rispettivi partner Emma Marrone e Fabrizio Corona. Quasi nessuno credeva nel loro legame. Eppure, Stefano ehanno smentito tutti dopo la nascita del figlionel 2013 e del successivo matrimonio. Unione che procedeva a gonfie ...

Elisa60388018 : RT @InsertoMagazine: Belen mette a tacere tutti con una foto... Belen è incinta? La showgirl argentina non ha mai nascosto il desiderio di… - sandro19822 : “Belen incinta di De Martino”: la foto su Instagram che mette a tacere i dubbi La showgirl ha condiviso uno scatto… - sandro19822 : “Belen incinta di De Martino”: la foto su Instagram che mette a tacere i dubbi La showgirl ha condiviso uno scatto… - InsertoMagazine : Belen mette a tacere tutti con una foto... Belen è incinta? La showgirl argentina non ha mai nascosto il desiderio… - infoitcultura : Belen Rodriguez incinta di Stefano De Martino? ''Ho preso 4 kg di felicità'' -

... tutte le future (o bis) mamme del 2022 guarda le foto Leggi anche › Bianca Atzei è: ... Leggi anche ›, l'ecografia è social (come ha fatto anche Chiara Ferragni) › ...La showgirl argentina non ha mai nascosto il desiderio di un terzo figlio, soprattutto dopo che ha ritrovato suo marito Stefano De Martino. E una foto ha riacceso le speranze in ...Stanno destando molto scalpore le ultime dichiarazioni rilasciate dal noto personaggio dello spettacolo. Ha raccontato di un bacio a Belen non particolarmente gradito: ecco cosa ha detto.Negli ultimi giorni non si fa che commentare i 4 chili che sembra aver preso la showgirl argentina Belen Rodriguez. Belen però ne ha parlato come ...