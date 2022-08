Beautiful anticipazioni | Quinn annientata | colpo di scena per la dark lady

Leggi su direttanews

(Di martedì 23 agosto 2022) Ledici svelano cheFuller ha le ore contate. Scopriamo insieme cosa accadrà alla: Eric,e Brooke (Mediasetplay screenshot)Nelle prossime puntate diFuller sarà la protagonista di un gesto folle, ma stavolta lo subirà! Scopriamo insieme che cosa farà laamericana, della soap che va in onda su Canale 5 tutti i giorni con grande seguito di pubblico.è tornato nella sua programmazione originale in onda alle 13.40 con un solo episodio, prima dell’appuntamento con Una Vita. Ol palinsesto pomeridiano delle soap torna regolare da questa settimane per tutti gli appassionati di Canale 5. Le ...