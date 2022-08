Bayern Monaco, l'inizio di stagione è eccezionale: tutti i record battuti da Nagelsmann (Di martedì 23 agosto 2022) La Bundesliga è iniziata da soli tre turni eppure il Bayern Monaco ha già posto un'ipoteca sul titolo. La partenza dei bavaresi... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) La Bundesliga è iniziata da soli tre turni eppure ilha già posto un'ipoteca sul titolo. La partenza dei bavaresi...

forumJuventus : (TS) 'Giovedi i sorteggi Champions: la Juventus in seconda fascia può pescare una tra Real ,City, Bayern Monaco e P… - sportface2016 : #BayernMonaco | #Nagelsman: '#DeLigt in dubbio: si è infortunato alla mano' - Savanna00290847 : @Swiety000 Guarda che non giocavi con l'under23 ,te lo faccio presente La scusa degli infortuni me la puoi al mass… - elliott_il : @antig9696 @Maicuntent1986 @massimilianodu Le aspettative li ha creato Elliott pero. Io qua ho letto cose che sembr… - TomadaStefano : @JedHemlock @sergiogali5 Tra l'altro andarono a Monaco a chiedere info su Van Buyten e scoprirono che il Bayern vendeva Lucio -