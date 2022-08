Basta telefonate indesiderate sul cellulare: come funziona lo strumento RPO e cosa fare (Di martedì 23 agosto 2022) Una svolta importante per chi non ce la fa più ad essere contattato sul cellulare dai call center. Ora ci si può iscrivere senza alcun costo al RPO (Registro pubblico delle Opposizioni), anche attraverso numero verde o email. E si può richiedere il blocco delle telefonate indesiderate, come quelle degli operatori di telemarketing, su cellulare e telefono fisso. Cos’è il RPO? come ci si iscrive? E come funziona? Lo si legge in un servizio dell’Adnkronos. telefonate indesiderate e RPO, come procedere LEGGI ANCHE come capire se la chiamata arriva da un call center molesto? Ci pensa il sito dell'Agcom Enrico Letta furibondo con Conte: «Sono esterrefatto dal suo voltafaccia» Nel ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 agosto 2022) Una svolta importante per chi non ce la fa più ad essere contattato suldai call center. Ora ci si può iscrivere senza alcun costo al RPO (Registro pubblico delle Opposizioni), anche attraverso numero verde o email. E si può richiedere il blocco dellequelle degli operatori di telemarketing, sue telefono fisso. Cos’è il RPO?ci si iscrive? E? Lo si legge in un servizio dell’Adnkronos.e RPO,procedere LEGGI ANCHEcapire se la chiamata arriva da un call center molesto? Ci pensa il sito dell'Agcom Enrico Letta furibondo con Conte: «Sono esterrefatto dal suo voltafaccia» Nel ...

