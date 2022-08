Basket: qualificazioni mondiali, domani gli azzurri sfidano l'Ucraina a Riga (Di martedì 23 agosto 2022) Riga, 23 ago. - (Adnkronos) - Due punti fondamentali nel cammino verso il Mondiale del 2023. La posta in palio a Riga, domani 24 agosto, è davvero molto alta per l'Italia, chiamata a vincere contro l'Ucraina (ore 17.30 italiane, 18.30 locali, live Eleven e Sky Sport) per iniziare al meglio la seconda fase di qualificazione alla rassegna iridata del prossimo anno in Giappone, Indonesia e Filippine. Gianmarco Pozzecco ha scelto oggi, dopo la sessione di allenamento, i 12 azzurri che scenderanno in campo a Riga: non farà parte del roster Amedeo Tessitori, che rimarrà comunque a disposizione dello staff tecnico. “Da Pinzolo – ha detto Pozzecco – lavoriamo per giocarci le partite che contano. Rispettiamo l'Ucraina per motivi cestistici e non solo. Contro la Slovenia hanno ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022), 23 ago. - (Adnkronos) - Due punti fondamentali nel cammino verso il Mondiale del 2023. La posta in palio a24 agosto, è davvero molto alta per l'Italia, chiamata a vincere contro l'(ore 17.30 italiane, 18.30 locali, live Eleven e Sky Sport) per iniziare al meglio la seconda fase di qualificazione alla rassegna iridata del prossimo anno in Giappone, Indonesia e Filippine. Gianmarco Pozzecco ha scelto oggi, dopo la sessione di allenamento, i 12che scenderanno in campo a: non farà parte del roster Amedeo Tessitori, che rimarrà comunque a disposizione dello staff tecnico. “Da Pinzolo – ha detto Pozzecco – lavoriamo per giocarci le partite che contano. Rispettiamo l'per motivi cestistici e non solo. Contro la Slovenia hanno ...

DavideFuma : RT @Basketcaffe: #BasketinTV - Da mercoledì a domenica, tutte le partite delle qualificazioni alla #FIBAWC 2023 LIVE e on demand su @Eleven… - Basketcaffe : #BasketinTV - Da mercoledì a domenica, tutte le partite delle qualificazioni alla #FIBAWC 2023 LIVE e on demand su… - DavideFuma : Per @Eurosport_IT ho fatto il punto sulla salute della Nazionale di Pozzecco dopo le amichevoli e in vista di quali… - lacittanews : Inizia a prendere forma la stagione 2022-23 di basket su Eleven Sports con un “antipasto” di assoluto livello. A po… - ilnonnosimpson : RT @AlessandroMagg4: DA DOMANI TUTTI SU ELEVEN Inizia a prendere forma la stagione 2022-23 di basket su Eleven Sports con un “antipasto” di… -