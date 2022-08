Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: l’Italia sarà al completo solo per le sfide agostane. Per questo con Ucraina e Georgia serve vincere (Di martedì 23 agosto 2022) Torna in campo domani l’ItalBasket e dopo le amichevoli estive è il momento di fare sul serio. Con gli Europei a Milano che incombono, i ragazzi di Gianmarco Pozzecco saranno impegnati domani e sabato nelle prime partite della seconda fase delle Qualificazioni Mondiali. E contro Ucraina e Georgia servono assolutamente due vittorie per non rischiare in autunno. l’Italia dopo la prima fase è prima nel gruppo L con 3 vittorie e 1 sconfitta. A pari punti ci sono Islanda e Spagna, con la Georgia quarta con 2 vittorie e 2 sconfitte, la Georgia segue con una vittoria e tre ko e, ultima, l’Olanda con 4 sconfitte. Con tre posti in palio per i Mondiali e doppie sfide previste con Ucraina, ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Torna in campo domani l’Itale dopo le amichevoli estive è il momento di fare sul serio. Con gli Europei a Milano che incombono, i ragazzi di Gianmarco Pozzecco saranno impegnati domani e sabato nelle prime partite della seconda fase delle. E controservono assolutamente due vittorie per non rischiare in autunno.dopo la prima fase è prima nel gruppo L con 3 vittorie e 1 sconfitta. A pari punti ci sono Islanda e Spagna, con laquarta con 2 vittorie e 2 sconfitte, lasegue con una vittoria e tre ko e, ultima, l’Olanda con 4 sconfitte. Con tre posti in palio per ie doppiepreviste con, ...

MilanBergamoBGY : La nazionale azzurra di basket ?? ha preso dall’Aeroporto di Milano Bergamo il volo Ita Airways in direzione Riga,… - DavideFuma : RT @Basketcaffe: #BasketinTV - Da mercoledì a domenica, tutte le partite delle qualificazioni alla #FIBAWC 2023 LIVE e on demand su @Eleven… - Basketcaffe : #BasketinTV - Da mercoledì a domenica, tutte le partite delle qualificazioni alla #FIBAWC 2023 LIVE e on demand su… - DavideFuma : Per @Eurosport_IT ho fatto il punto sulla salute della Nazionale di Pozzecco dopo le amichevoli e in vista di quali… - lacittanews : Inizia a prendere forma la stagione 2022-23 di basket su Eleven Sports con un “antipasto” di assoluto livello. A po… -