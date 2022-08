Basket Nba: Kevin Durant non si muove, rimarrà ai Brooklyn Nets (Di martedì 23 agosto 2022) Smentite tutte le voci di mercato che vedevano Kevin Durant lontano da New York e dai Brooklyn Nets. Tramite una nota sui suoi canali social, è stata proprio la stessa franchigia Nba ad annunciarlo. Nella nota, il General Manager Sean Marks ha dichiarato che “Steve Nash e io, insieme a Joe Tsai e Clara Wu Tsai, abbiamo incontrato Kevin Durant e Rich Kleiman ieri a Los Angeles. Abbiamo deciso di continuare la nostra partnership. Ci concentreremo sulla pallacanestro con un obiettivo comune in mente: costruire una franchigia duratura che porti un titolo a Brooklyn”. pic.twitter.com/wQfhrKqUeM — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) August 23, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Smentite tutte le voci di mercato che vedevanolontano da New York e dai. Tramite una nota sui suoi canali social, è stata proprio la stessa franchigia Nba ad annunciarlo. Nella nota, il General Manager Sean Marks ha dichiarato che “Steve Nash e io, insieme a Joe Tsai e Clara Wu Tsai, abbiamo incontratoe Rich Kleiman ieri a Los Angeles. Abbiamo deciso di continuare la nostra partnership. Ci concentreremo sulla pallacanestro con un obiettivo comune in mente: costruire una franchigia duratura che porti un titolo a”. pic.twitter.com/wQfhrKqUeM —(@) August 23, 2022 SportFace.

