Basket, dove si giocherà Ucraina-Italia: sarà una sede in campo neutro a causa della guerra (Di martedì 23 agosto 2022) Com’è noto, Ucraina-Italia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Filippine, Indonesia e Giappone 2023, non si disputerà nel Paese che l’avrebbe dovuta ospitare. La ragione è una, e del tutto ovvia: lo stato di guerra mossa dalla Russia e ancora in corso, con sviluppi che senz’altro non avranno soluzione in tempi brevi. Per ovviare al fatto che in Ucraina, al momento, non si può giocare, è arrivata in soccorso la Lettonia, con la sua Arena Riga. Quest’impianto è stato aperto nel 2006 espressamente per i Mondiali di hockey, ma ha una storia piuttosto lunga legata alla pallacanestro: qui si sono disputate le fasi più importanti degli Europei femminili del 2009 e una parte di quelli del 2019, ma anche le partite del girone D degli Europei maschili 2015. Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Com’è noto,, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Filippine, Indonesia e Giappone 2023, non si disputerà nel Paese che l’avrebbe dovuta ospitare. La ragione è una, e del tutto ovvia: lo stato dimossa dalla Russia e ancora in corso, con sviluppi che senz’altro non avranno soluzione in tempi brevi. Per ovviare al fatto che in, al momento, non si può giocare, è arrivata in soccorso la Lettonia, con la sua Arena Riga. Quest’impianto è stato aperto nel 2006 espressamente per i Mondiali di hockey, ma ha una storia piuttosto lunga legata alla pallacanestro: qui si sono disputate le fasi più importanti degli Europei femminili del 2009 e una parte di quelli del 2019, ma anche le partite del girone D degli Europei maschili 2015., Qualificazioni Mondiali 2023: ...

