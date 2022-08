Barù, sorpresa in vista per i fan dopo il GF Vip: “Sto lavorando” (Di martedì 23 agosto 2022) L’ex concorrente del GF Vip Barù, tra i più apprezzati dell’ultima edizione, si appresta a tornare sulle scene: le parole sui social L’esperienza al Grande Fratello Vip non lo ha saziato di tv, anzi. Barù Gaetani sembra averci preso gusto e dopo essere entrato nelle case degli italiani e aver lanciato il suo ristorante Braci, si appresta a vivere delle nuove avventure. Qualche indizio lo ha regalato nelle scorse ore via Instagram, dove in una storia si è mostrato con un quaderno e una penna in mano intento a scrivere qualcosa che potrebbe essere legato a un imminente nuovo progetto. “Sto lavorando” – ha scritto l’imprenditore e nipote di Costantino della Gherardesca – . Non è utopia immaginarlo nuovamente sul piccolo schermo, dove ha ammesso che gradirebbe tornare a lavorare con l’occasione giusta. LEGGI ANCHE: GF VIP, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 agosto 2022) L’ex concorrente del GF Vip, tra i più apprezzati dell’ultima edizione, si appresta a tornare sulle scene: le parole sui social L’esperienza al Grande Fratello Vip non lo ha saziato di tv, anzi.Gaetani sembra averci preso gusto eessere entrato nelle case degli italiani e aver lanciato il suo ristorante Braci, si appresta a vivere delle nuove avventure. Qualche indizio lo ha regalato nelle scorse ore via Instagram, dove in una storia si è mostrato con un quaderno e una penna in mano intento a scrivere qualcosa che potrebbe essere legato a un imminente nuovo progetto. “Sto” – ha scritto l’imprenditore e nipote di Costantino della Gherardesca – . Non è utopia immaginarlo nuovamente sul piccolo schermo, dove ha ammesso che gradirebbe tornare a lavorare con l’occasione giusta. LEGGI ANCHE: GF VIP, ...

