Barcellona: il Chelsea offre 15 milioni più bonus per Aubameyang (Di martedì 23 agosto 2022) Continuano le cessioni in extremis in casa Barcellona. Secondo la Cope infatti, il Chelsea avrebbe presentato oggi un'offerta ufficiale per Pierre-Emerick Aubameyang. 15 milioni di euro più bonus per assicurarsi il cartellino dell'attaccante gabonese. Xavi preferirebbe continuare ad avere a disposizione il giocatore, ma una sua partenza permetterebbe di iscrivere in lista Jules Koundé, al momento acquisto bloccato dalla Liga. La richiesta del Barca è 25 milioni, ma la necessità di fare casse potrebbe far sbloccare la trattativa a metà strada. SportFace.

