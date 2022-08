(Di martedì 23 agosto 2022) Se stiamo alle dichiarazioni che i maggiorihanno fatto nei loroaldi, per il personale dellasi profila un futuro roseo: tutti, nessuno escluso (ivi compresi, suppongo, anche gli assenti), considerano intollerabile l’attuale condizione retributiva e si impegnano, con scadenze più o meno esplicite, a colmare il gap col resto d’Europa. L'articolo .

orizzontescuola : Barbacci (CISL Scuola): prevalgono gli slogan negli interventi dei leader politici sulla scuola al meeting di Rimini - Vince08440165 : RT @QLexPipiens: Ivana Barbacci, Segretaria Generale CISL Scuola: “...Nel caso i dati relativi alla pandemia dovessero però peggiorare sare… - CislDesantis : RT @cislscuola: Scuola, prevalgono gli slogan negli interventi dei leader politici al meeting di Rimini. Nota di Ivana Barbacci segretaria… - CislRoma : RT @cislscuola: Scuola, prevalgono gli slogan negli interventi dei leader politici al meeting di Rimini. Nota di Ivana Barbacci segretaria… - cislscuola : Scuola, prevalgono gli slogan negli interventi dei leader politici al meeting di Rimini. Nota di Ivana Barbacci seg… -

Un dibattito al quale è seguita la proposta della segretaria dellaScuola , Ivana, di costituire una task force : 'Non è il momento di scaricare le responsabilità sui dirigenti ...Ivana, segretaria generaleScuola, ha commentato la situazione così: 'L'auspicio, ovviamente, è che l'emergenza pandemica, rispetto alla quale sono ormai scaduti tutti i termini ...Così Ivana Barbacci, segretaria Cisl Scuola. Guai se si pensa di poter solo continuare a caricare di incombenze i dirigenti scolastici, andando spesso oltre le loro competenze e responsabilità“. Più… ...Con il rientro a scuola alle porte, il terzo consecutivo in epoca Covid, c’è ancora molta incertezza sulle misure da adottare contro il virus, sia perché queste sono state diffuse in maniera tardiva, ...