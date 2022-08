infoitsport : Fiorentina, vicino l’accordo per Barak: le cifre e i dettagli! - 11contro11 : Barak vicino alla #Fiorentina: accordo raggiunto con il Verona #HellasVerona #Calciomercato #SerieA #11contro11 - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Calciomercato Verona: Baràk alla Fiorentina, accordo vicino - news_mercato_ : #Calciomercato, interesse del #Verona per Josip #Ilicic per sostituire Antonin #Barak, ormai molto vicino alla… - TuttoHellasVer1 : Calciomercato Verona: Baràk alla Fiorentina, accordo vicino -

... al momento, il club piùad accaparrarsi il fantasista della 'Dea' risponderebbe al nome ... incontro con gli agenti di Ilicic - Gli scaligeri lo considerano l'erede designato di Antonin...Commenta per primo La Fiorentina stringe per Antonin: come riportato dal quotidiano La Nazione , l'accordo tra le parti è sempre più: per l'affondo finale, i viola aspettano il verdetto della sfida di ritorno con il Twente , playoff per l'...La Fiorentina è vicinissima a chiudere per Barak: il centrocampista, dopo ottime stagioni con l'Hellas Verona, è pronto al passaggio in viola ...Hellas Verona, incontro con gli agenti di Ilicic - Il futuro di Josip Ilicic sembrerebbe essere lontano da Bergamo e dalla "sua" Atalanta. Stando a quanto ...