Bacoli, irruzione delle "teste di cuoio" in diretta: fermato l'80enne barricato in casa che aveva sparato alla moglie – Video

A tarda sera gli uomini del Gis (Gruppo intervento speciale) dei carabinieri ha fatto irruzione nella casa dell'uomo che si era barricato all'interno dopo aver sparato e ferito la moglie, a Bacoli, nel Napoletano. Per più di dieci ore i militari hanno tentato la strada della trattativa con l'80enne, senza ottenere risultati. Così, a un certo punto, le "teste di cuoio" hanno sfondato la porta dell'abitazione, hanno disarmato l'uomo e lo hanno bloccato.

