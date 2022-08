“Avremmo dovuto vincere questa partita” (Di martedì 23 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Jurgen Klopp ha definito “ridicola” la sua stessa affermazione secondo cui il Liverpool avrebbe dovuto battere il Manchester United dopo essere stato sconfitto 2-1 all’Old Trafford. I gol di Jadon Sancho e Marcus Rashford hanno messo i Red Devils in un vantaggio abbastanza imponente, ma un gol nel finale dell’attaccante del Liverpool Mo Salah ha dato a Man Utd un nervosismo negli ultimi nove minuti più il tempo di recupero. La sconfitta significa che il Liverpool scende al di sotto dei suoi rivali storici dopo che la squadra di Klopp ha pareggiato le prime due partite contro Fulham e Crystal Palace. Manchester United – Liverpool 2-1: la cassetta delle lettere reagisce quando la squadra di Klopp entra in una mini “crisi” Il boss del Liverpool Klopp è “preoccupato” per la sua squadra mentre i loro problemi di infortunio aumentano, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 23 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Jurgen Klopp ha definito “ridicola” la sua stessa affermazione secondo cui il Liverpool avrebbebattere il Manchester United dopo essere stato sconfitto 2-1 all’Old Trafford. I gol di Jadon Sancho e Marcus Rashford hanno messo i Red Devils in un vantaggio abbastanza imponente, ma un gol nel finale dell’attaccante del Liverpool Mo Salah ha dato a Man Utd un nervosismo negli ultimi nove minuti più il tempo di recupero. La sconfitta significa che il Liverpool scende al di sotto dei suoi rivali storici dopo che la squadra di Klopp ha pareggiato le prime due partite contro Fulham e Crystal Palace. Manchester United – Liverpool 2-1: la cassetta delle lettere reagisce quando la squadra di Klopp entra in una mini “crisi” Il boss del Liverpool Klopp è “preoccupato” per la sua squadra mentre i loro problemi di infortunio aumentano, ...

