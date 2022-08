Autunno da incubo: oltre 2,6 milioni di italiani rischiano la fame. Ecco tutti i rincari previsti (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago – Dagli aumenti delle bollette di gas e luce al carrello della spesa, passando per i libri scolastici, l’Autunno alle porte si preannuncia da incubo. Scenario ben poco evidenziato dalla grande parte dei politici in campagna elettorale, intenti a straparlare di tutto e niente, senza davvero affrontare di petto una situazione a dir poco emergenziale. Se tutto questo è però tristemente ovvio per i cittadini, a rivelarsi ancora più inquietante è quanto emerge dall’ultimo report Coldiretti riguardante “L’Autunno caldo degli italiani a tavola fra corsa prezzi e nuovi poveri”, diffuso oggi al Meeting di Rimini. Con i rincari previsti in Autunno, oltre 2,6 milioni di italiani sono letteralmente a rischio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 23 ago – Dagli aumenti delle bollette di gas e luce al carrello della spesa, passando per i libri scolastici, l’alle porte si preannuncia da. Scenario ben poco evidenziato dalla grande parte dei politici in campagna elettorale, intenti a straparlare di tutto e niente, senza davvero affrontare di petto una situazione a dir poco emergenziale. Se tutto questo è però tristemente ovvio per i cittadini, a rivelarsi ancora più inquietante è quanto emerge dall’ultimo report Coldiretti riguardante “L’caldo deglia tavola fra corsa prezzi e nuovi poveri”, diffuso oggi al Meeting di Rimini. Con iin2,6disono letteralmente a rischio ...

FabrizioDalCol : 'Boom dell’inflazione in autunno': il numero da incubo che spaventa Ue e Bce - animarock80 : 'Boom dell’inflazione in autunno': il numero da incubo che spaventa Ue e Bce - infoiteconomia : 'Boom dell'inflazione in autunno': il numero da incubo che spaventa Ue e Bce - LucillaMariani : RT @carseri: @borghi_claudio @Radio24_news @PiazzapulitaLA7 vista la facilità con cui questa gente cambia idea, assicuratevi che quest'aut… - RitaStefanelli1 : RT @carseri: @borghi_claudio @Radio24_news @PiazzapulitaLA7 vista la facilità con cui questa gente cambia idea, assicuratevi che quest'aut… -