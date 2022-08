Autonomia | Gelmini “Con Draghi avremmo potuto fare un grosso passo avanti”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il prossimo esecutivo portila proposta di legge quadro sull’: lo chiede Luca Zaia, presidente di Regione Veneto, che riconosce anche tutto il lavoro fatto in questi mesi di governo”. Lo scrive sui social Mariastella, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. “La legge sul regionalismo differenziato è pronta – aggiunge – coinvolgere tutti i partiti nel sostenerla è cosa buona e giusta. Resta però il rammarico per un percorso lasciato a metà: se alcune forze politiche non avessero mandato a casa, già in questa legislaturaun”. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.