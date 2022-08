(Di martedì 23 agosto 2022) Una sfilata diin papillon per far conoscere un progetto di ricerca scientifica per bambini e ragazzi autistici della Campania. Torna ail “Lynphis Ride per la Moto”, manifestazione nazionale giunta alla VI edizione e promossa da “La Moto” di Santa Maria a Vico (Ce), associazione no profit del settore sociosanitario presieduta da, terapista della neuro e psicomotricista dell’età evolutiva, nonché grande appassionato delle due, che ha saputo cogliere il grande potenziale della motocicletta come attivatore emozionale, sensoriale, motorio, attentivo e cognitivo, capace di guidare il soggetto autistico o con disturbi del neurosviluppo in un percorso riabilitativo e di inclusione sociale alternativo. L’appuntamento è per ...

Educare i bambini all'inclusione, in un mondo daischermi che a volte allontanano dai ... Potrebbe essere più complicato parlare di disabilità non visibile , come ad esempio bambini cono ...Ci siamo dedicati al massimo in questo periodo e lo rifarei ancoravolte' Unico rammarico non aver consegnato il centro'Sicuramente il centro di Valle rappresentava un ulteriore ... Autismo, mille motociclisti a Caserta. Luca Nuzzo: Terapia basata sulle due ruote, ecco i risultati - Ildenaro.it Una sfilata di motociclisti in papillon per far conoscere un progetto di ricerca scientifica per bambini e ragazzi autistici della Campania. Torna a Caserta il “Lynphis Ride per la Mototerapia”, manif ...Una nuova ricerca risponde a domande sullo sviluppo della neocorteccia spiegando alcuni legami tra questa parte del cervello e l'autismo ...