Aurora Australe vista dallo spazio | la spettacolare foto scattata da Samantha Cristoforetti

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 agosto 2022)a bordo della stazione Spaziale Internazionale da aprile per la missione Minerva ha avuto modo digrafare le aurore australi. La reazione dell’astronauta “Le più sbalorditive che io abbia mai visto” commenta l’astronauta italiana che ha immortalato lo spettacolo postando lesu alcuni dei suoi profili social. Si tratta di uno spettacolo incredibile. Le aurore si alzano dall’atmosfera terrestre con un verde brillante che poi diventa rosso. Differenza tra aurore australi e boreali Si tratta di aurore australi che si verificano nell’emisfero sud e non di aurore boreali che invece si verificano in quello dell’emisfero nord. E’ stata proprio laa dichiarare che “non ho mai visto niente di simile in 300 giorni passati nello”. Lo stesso ...