Aubrey Plaza sarà Lara Croft al posto di Alicia Vikander dopo la cancellazione di Tomb Raider 2?

(Di martedì 23 agosto 2022)ha recentemente rivelato che probabilmente sarebbe disposta a sostituirein2,che la pellicola è stata recentemente cancellata. Solo poche settimane fa il sequel diconè stato cancellato a seguito di molte speculazioni sul futuro del franchise: i fan vorrebbero vederenei panni die, a questo proposito, l'attrice ha recentemente condiviso alcune parole sulla possibilità di interpretare l'iconico ruolo. Non è ancora chiaro cosa ci aspetta per quanto concerne il futuro della saga visto che un altro studio sta cercando di ottenere i diritti ...

dade494 : Adam Driver, Forest Whitaker, Jon Voight e Laurence Fishburne sono nomi nuovi del cinema mentre Aubrey Plaza è un n… - dade494 : RT @CorkScrew12: 'Tra i nomi già confermati da Francis Ford Coppola figurano anche Adam Driver, Forest Whitaker, Jon Voight e Laurence Fish… - CorkScrew12 : 'Tra i nomi già confermati da Francis Ford Coppola figurano anche Adam Driver, Forest Whitaker, Jon Voight e Lauren… - SkyTG24 : Megalopolis, Aubrey Plaza si aggiunge al cast del film di Francis Ford Coppola - glooit : Megalopolis: anche Aubrey Plaza nel nuovo film di Coppola leggi su Gloo -

Solo poche settimane fa il sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander è stato cancellato a seguito di molte speculazioni sul futuro del franchise: i fan vorrebbero vederenei panni di Lara Croft e, a questo proposito, l'attrice ha recentemente condiviso alcune parole sulla possibilità di interpretare l'iconico ruolo. Non è ancora chiaro cosa ci aspetta per ...... che potrà contare anche sull'apporto di. Il film, che si preannuncia molto impegnativo per Francis Ford Coppola, sta attirando l'attenzione di molti curiosi, sia per i nomi di grande ...Aubrey Plaza ha recentemente rivelato che probabilmente sarebbe disposta a sostituire Alicia Vikander in Tomb Raider 2, dopo che la pellicola è stata recentemente cancellata. Solo poche settimane fa i ...Aubrey Plaza affiancherà Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker in Megalopolis, atteso progetto di Francis Ford Coppola ...