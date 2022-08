Attraversare il paese in bicicletta, tra arte e natura: ecco i nuovi bike hotel (Di martedì 23 agosto 2022) Le vacanze in bicicletta sono sempre più diffuse. Sarà l’effetto della nostra voglia di inquinare meno, un richiamo alla sostenibilità come scelta consapevole, oppure un’intuizione che ci porta a riscoprire il territorio in sella a due ruote (magari con pedalata assistita). Come racconta Ludovica Casellati, tra le altre cose ideatrice dell’Oscar italiano del cicloturismo, fino al 2017 i bike hotel erano tutti collocati spesso in una fascia a basso costo. Nonostante i dati iniziassero a parlare di cifre consistenti, delineando come il cicloturismo si fosse ormai trasformato in un‘attività consolidata, in particolar modo per gli stranieri desiderosi di esplorare i territori italiani utilizzando biciclette di qualità, le ricerche di mercato evidenziavano che nessuna collezione alberghiera andava incontro a questo tipo di ... Leggi su linkiesta (Di martedì 23 agosto 2022) Le vacanze insono sempre più diffuse. Sarà l’effetto della nostra voglia di inquinare meno, un richiamo alla sostenibilità come scelta consapevole, oppure un’intuizione che ci porta a riscoprire il territorio in sella a due ruote (magari con pedalata assistita). Come racconta Ludovica Casellati, tra le altre cose ideatrice dell’Oscar italiano del cicloturismo, fino al 2017 ierano tutti collocati spesso in una fascia a basso costo. Nonostante i dati iniziassero a parlare di cifre consistenti, delineando come il cicloturismo si fosse ormai trasformato in un‘attività consolidata, in particolar modo per gli stranieri desiderosi di esplorare i territori italiani utilizzando biciclette di qualità, le ricerche di mercato evidenziavano che nessuna collezione alberghiera andava incontro a questo tipo di ...

