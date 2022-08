Atp Winston-Salem 2022, esordio Musetti rinviato per maltempo (Di martedì 23 agosto 2022) E’ stato rinviato a causa del maltempo l’esordio di Lorenzo Musetti nel torneo Atp di Winston-Salem 2022 contro il francese Richard Gasquet. Pioggia protagonista sul cemento della Carolina del Nord, che ha visto tanti match cominciare in ritardo e che ha portato a rimandare la sfida tra il toscano, numero 5 del seeding, e il 36enne. La partita verrà quindi disputata oggi, martedì 23 agosto, alle ore 19 italiane (ore 13 locali). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) E’ statoa causa dell’di Lorenzonel torneo Atp dicontro il francese Richard Gasquet. Pioggia protagonista sul cemento della Carolina del Nord, che ha visto tanti match cominciare in ritardo e che ha portato a rimandare la sfida tra il toscano, numero 5 del seeding, e il 36enne. La partita verrà quindi disputata oggi, martedì 23 agosto, alle ore 19 italiane (ore 13 locali). SportFace.

Tennis_Ita : ATP 250 Winston-Salem, esordio vincente per Fognini nella notte, rinviata la partita di Musetti - sportface2016 : #AtpWinstonSalem 2022, esordio #Musetti rinviato per maltempo - infoitsport : ATP Winston-Salem 2022: esordio positivo per Fabio Fognini - infoitsport : ATP 250 Winston Salem: I risultati con il dettaglio del Day 2 - TennisWorldit : Atp Winston-Salem - Fognini parte bene. Thiem spezza il digiuno sul cemento: Nella settimana antecedente agli Us Op… -