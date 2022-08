Atletico Madrid, Griezmann prigioniero di un 'cavillo' inguaia ancora di più il Barcellona: le ultime (Di martedì 23 agosto 2022) Sembra lontano il Mondiale di Russia 2018, vinto da protagonista con la Francia. Per Antoine Griezmann, passato nel 2019 dall'Atletico Madrid... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Sembra lontano il Mondiale di Russia 2018, vinto da protagonista con la Francia. Per Antoine, passato nel 2019 dall'...

cmdotcom : #AtleticoMadrid, #Griezmann prigioniero di un 'cavillo' inguaia ancora di più il #Barcellona: cosa succede - senia65 : @finoallafine180 Un Manchester Utd pietoso. Un Liverpool indecente. Un Chelsea troppo sicuro di sé. Atletico Madrid… - gabril1994 : @SkySport Perfetto, ora chiediamo Witsel all’Atletico Madrid e il mercato può dirsi chiuso - AloBrasil1974 : @EmanueleBottoni A me è saltato per lo stesso motivo. Avevo pubblicato video di 2-3 secondi del rigore scandaloso d… - PieroFesta : @AleLMGO Beh parlare di acuto al Bernabeu dopo aver perso tre a zero in casa mi sembra eccessivo. Un po'come l'esal… -