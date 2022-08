Atletica, Yeman Crippa verso la maratona: “Posso valere più che su pista” (Di martedì 23 agosto 2022) Nell’ultima giornata degli Europei di Atletica l’Italia ha festeggiato la straordinaria medaglia d’oro nei 10000 metri di Yeman Crippa. Una rassegna continentale da incorniciare per l’azzurro, che ha aggiunto anche il bronzo nei 5000 metri. Crippa ha raccontato i momenti della finale dei 10000 in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo quell’incredibile ultimo giro: “Fossi partito prima all’inseguimento del norvegese Mezgni avrei forse evitato un po’ di suspance, ma così è stato ancora più bello. Del bronzo nei 5000 avevo goduto a metà, questo oro mi riempie di gioia“. Yeman non si vuole assolutamente fermare al titolo europeo, ma ha già messo nel mirino traguardi ancora più prestigiosi: “Non sarà appagato sino a quando non raggiungerò gli obiettivi degli altri. Voglio emulare Marcell, ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) Nell’ultima giornata degli Europei dil’Italia ha festeggiato la straordinaria medaglia d’oro nei 10000 metri di. Una rassegna continentale da incorniciare per l’azzurro, che ha aggiunto anche il bronzo nei 5000 metri.ha raccontato i momenti della finale dei 10000 in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ripercorrendo quell’incredibile ultimo giro: “Fossi partito prima all’inseguimento del norvegese Mezgni avrei forse evitato un po’ di suspance, ma così è stato ancora più bello. Del bronzo nei 5000 avevo goduto a metà, questo oro mi riempie di gioia“.non si vuole assolutamente fermare al titolo europeo, ma ha già messo nel mirino traguardi ancora più prestigiosi: “Non sarà appagato sino a quando non raggiungerò gli obiettivi degli altri. Voglio emulare Marcell, ...

