Atletica, Stefano Mei sul caso Jacobs-staffetta: “Chiudiamo questa vicenda, ma da ora voglio essere informato sulle decisioni tecniche” (Di martedì 23 agosto 2022) Stefano Mei getta acqua sul fuoco e prova a spegnere le polemiche che si sono venute a creare dopo la mancata partecipazione di Marcell Jacobs nella batterie della staffetta 4×100 agli Europei di Monaco di Baviera: “In chiusura di Campionato Europeo, a Monaco di Baviera, ho espresso chiaramente il mio pensiero sulla questione dell’utilizzo di Marcell Jacobs nella staffetta 4×100. Ribadisco quel che ho già detto, a cominciare dal fatto che sul tema, molto probabilmente, è stato commesso qualche errore”, le parole di Mei all’Ansa. Prosegue il presidente della Fidal, che ha richiesto da ora di essere informato anche sulle decisione tecniche: “Per quanto mi riguarda, io che non sono mai voluto entrare nel merito delle scelte di natura ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022)Mei getta acqua sul fuoco e prova a spegnere le polemiche che si sono venute a creare dopo la mancata partecipazione di Marcellnella batterie della4×100 agli Europei di Monaco di Baviera: “In chiusura di Campionato Europeo, a Monaco di Baviera, ho espresso chiaramente il mio pensiero sulla questione dell’utilizzo di Marcellnella4×100. Ribadisco quel che ho già detto, a cominciare dal fatto che sul tema, molto probabilmente, è stato commesso qualche errore”, le parole di Mei all’Ansa. Prosegue il presidente della Fidal, che ha richiesto da ora dianchedecisione: “Per quanto mi riguarda, io che non sono mai voluto entrare nel merito delle scelte di natura ...

theshieldofspo1 : Il numero uno dell'atletica italiana è tornato sulla questione Jacobs. #TSOS #Atletica #FIDAL #AtleticaItaliana… - Nicola89144151 : ... per chi commenta l'Atletica. Non informare lo spettatore su quanto sta vedendo (Marcia 35 M e Giavellotto M su… - infoitsport : Atletica, Stefano Mei: 'Crippa uomo copertina di questi europei' - graziellacesari : RT @Agenzia_Italia: Il venticinquenne trentino di origini etiopi è il nuovo 'Re d'Europa', il quarto a riuscire nell'impresa realizzata nel… - stefano_zz : RT @Eurosport_IT: Noi non notiamo nessuna differenza ???????? Le sue parole complete… -