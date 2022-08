Atletica | Crippa | “Ora sono pronto a correre la maratona”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 agosto 2022) Reduce dalla medaglia d’oro conquistata nei 10.000 metri agli Europei di Monaco, Yemanha dichiarato di sentirsila. “Vorrei sperimentarmi su unagià la primavera prossima, ma le cose bisogna farle bene, vanno programmate e organizzate. La strada mi piace, le distanze lunghe anche: voglio proprio sbatterci il muso” ha dichiarato l’azzurro in un’intervista al Corriere della Sera. Tra i rivali ci saranno i fortissimi africani: “Il keniano Kipkoge, per dire, è un’icona: non dubita mai di sé, ognila vince. Con gli africani ci parlo un po’ in amarico e un po’ in inglese. Però, Kipkoge a parte, loro spesso vanno allo sbaraglio, senza ragionare: si buttano in gara e come va, va. La loro forza è l’incoscienza. Mi hanno invitato tante volte ...